Vasco: funcionários ameaçam fazer greve e Salgado se reúne para discutir atraso de salários

Em meio aos problemas financeiros, o Vasco completou dois meses de salários atrasados a jogadores e funcionários. Diante disso, os colaboradores do clube ameaçaram entrar em greve e tiveram uma reunião com o presidente Jorge Salgado na última terça-feira. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "GE"

No primeiro momento, o mandatário não estabeleceu uma data para quitar o débito com os colaboradores. Contudo, disse que aguarda a liberação de recursos bloqueados na Justiça para efetuar o pagamento da folha de julho.

A expectativa inicial é que o pagamento aconteça nos próximos dias. No entanto, não está descartada a paralisação por parte dos funcionários. Alguns deles podem não trabalhar na segunda-feira, data da partida entre Vasco e Goiás, em São Januário, pela 27ª rodada da Série B.

Com isso, a desembargadora Edith Maria Correa Tourinho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, atendeu a solicitação do clube carioca. A direção pediu a magistrada que parte do dinheiro bloqueado para atender a execução forçada de R$ 93,5 milhões em dívidas trabalhistas seja liberado para o pagamento dos salários.

A magistrada acatou a solicitação, visto que a execução de R$ 93,5 milhões em dívidas trabalhista aconteceu no Regime Especial de Execução Forçada (REEF) e foi suspensa pela Justiça. O tribunal aguarda que o Vasco apresente um plano para o pagamento das dívidas no prazo estabelecido.



Salgado, então, deu essa liberação como garantia na conversa que teve com os colaboradores. O clube conseguiu fazer um acordo com o Ministério Público para reservar parte das receitas para pagar salários. Todavia, o bloqueio de parte desses recursos impossibilitou o pagamento.

O Vasco completou dois meses de salário atrasado a funcionários (CLT) e jogadores (CLT, mas alguns também recebem direitos de imagem). Cabe salientar que a data do pagamento é dia 5, porém existe um acordo informal para que aconteça no dia 20 de cada mês.