Vampeta revela clube de jornalistas e narrador brinca: 'Pior é torcedor cobrar por causa disso'

Um vídeo do ex-jogador do Corinthians Vampeta revelando para qual clube alguns jornalistas brasileiros torcem viralizou nas redes sociais, nesta sexta-feira. O comentarista esportivo participou de um vídeo na rádio Jovem Pan, onde ele responde à perguntas de torcedores: "Cleber Machado é Santos, Luis Roberto é São Paulo, Galvão Bueno é Flamengo...". O narrador da Globo Everaldo Marques brincou com a atitude.

Assista

- Galera pirando com o vídeo do Vampeta revelando os times de jornalistas esportivos. Ninguém quer saber como os de economia investem seu dinheiro. Normal, faz parte, futebol mexe com paixão. A confusão começa quando acham que gostar de A ou B influencia o trabalho - começou ele em mensagem no Twitter.

- O pior é que tem torcedor tão fanático que vai se achar no direito de cobrar ou coagir os profissionais por causa disso. Uma idiotice, que pode se tornar uma coisa perigosa - finalizou. Na postagem, Ana Thaís Matos, companheira de Rede Globo, brincou: "Devo ser então a única pessoa que trabalha com você e não sabe o time que você torce".

No Twitter, a postagem da rádio Jovem Pan com a fala de Vampeta havia viralizado. Para alguns, a informação divulgada pelo campeão do mundo em 2002 não era novidade - afinal, alguns comunicadores já declararam seu carinho como torcedor. Contudo, outros internautas defenderam que jornalistas evitem "abrir o jogo".

- Agora, muito vacilo do Vampeta também, né? Para variar. Isso que dá grandes empresas darem voz a ex jogador ao invés de jornalistas formados! Existem jogadores inteligentes que agregam ao jornalismo, mas também existe o Vampeta - comentou um internauta.