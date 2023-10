Valencia x Cádiz: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (23/10) por La Liga

FUTEBOL

Paysandu: Com proposta, executivo Ari Barros define nesta segunda se fica para a Série B

Paysandu aguarda resposta de Ari Barros, que já recebeu proposta do clube bicolor. O executivo informou ao O Liberal que a decisão envolve a família e que sentará nesta segunda com a diretoria do Papão para definir situação