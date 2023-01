Valencia x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (26/01) pela Copa do Rei

As equipes Valencia x Athletic Bilbao disputam nesta quinta-feira (26/01) as quartas de final da Copa do Rei da Espanha. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Mestalla, em Valência, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Valencia x Athletic Bilbao​ ao vivo?

A partida Valencia x Athletic Bilbao pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Valencia x Athletic Bilbao​ chegam para o jogo?

Na segunda rodada da Copa do Rei, Valencia venceu La Nucía por 3 a 0. Depois, derrotou Sporting Gijón por 4 a 0.

Já Athletico Bilbao iniciou na primeira rodada da competição com uma vitória de 2 a 0 sobre Alzira, que foi seguida de outra de 1 a 0 contra Sestao River, uma de 6 a 1 contra Eldense e outra de 1 a 0 sobre Espanyol.

Prováveis escalações

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Gabriel Paulista, Özkacar e Gayá; André Almeida, Musah, Toni Lato e Kluivert; Samuel Lino e Cavani.

Athletic Bilbao: Unai Simon; De Marcos; Dani Vivian, Paredes e Yuri; Oier Zarraga, Mikel Vesga, Nico Williams, Oihan Sancet e Berenguer; Iñaki Williams.

FICHA TÉCNICA

Copa do Rei

Local: Estádio de Mestalla, em Valência, Espanha

Data/Horário: 26 de janeiro de 2023, 16h