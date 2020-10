Vacilo: Independente cede empate nos acréscimos

Em jogo de seis gols Independente e Atlético-AC empataram por 3 a 3. O duelo dos ‘galos’ aconteceu na Arena Acreana à noite deste domingo (25).

O resultado não foi muito bom para o time paraense que permanece na sexta colocação com 8 pontos. O Galo Carijó continua na lanterna do grupo com seis pontos e sem ter nenhuma vitória.

O Atlético-AC saiu na frente do placar com Americano aos sete minutos. O Independente empatou com Danrley aos 42 num chute de pé-esquerdo.

No segundo tempo, aos 13’ Davi Caça-Rato fez cruzamento e o goleiro Tião fez ‘golpe de vista’ e a bola entrou. A vantagem do time paraense durou apenas um minuto.

Num lance de bola dividida entre Bruno Costa e Brener o árbitro assinalou penalidade para o time acreano. Americano cobrou e empatou a partida.

O Galo Paraense voltou ficar na frente do placar como o golaço de Emerson que emendou chute de primeira aos 37’.

O empate dos acreanos veio nos acréscimos (49’). Houve cobrança de falta e Bebê cabeceou longe Renan Paredão.

O Independente, na décima rodada, recebe o Bragantino, domingo (1) no Navegantão. O Atlético faz o clássico caseiro contra o Galvez, dia 31,