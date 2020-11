United quer calar críticas diante do Basaksehir pela Liga dos Campeões

Após um novo desempenho ruim no Campeonato Inglês, o Manchester United busca encontrar uma nova vitória na Liga dos Campeões diante do Istanbul Basaksehir fora de casa nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). Apesar da pressão e das críticas sofridas, os Red Devils vivem um ótimo momento no torneio europeu e podem chegar aos nove pontos em apenas três partidas caso faça valer o favoritismo.

O técnico Solskjaer confirmou que Alex Telles e Jesse Lingard não viajam para a partida, mas espera um bom resultado do time.

- Se jogarmos nosso melhor, esperamos conseguir os pontos que precisamos. Espero que amanhã à noite possamos carimbar nossa autoridade neste grupo e obter três vitórias consecutivas.

Harry Maguire, zagueiro e capitão do time, também afirmou que a equipe não pode se abalar com as críticas da imprensa e que o elenco deve focar em fazer o melhor na Champions League.

- O principal é trabalhar duro, entrar nos treinos e tentar melhorar. Desde a pausa internacional, temos estado muito bem defensivamente. Precisamos encontrar o equilíbrio. Nós estamos focados no jogo da Liga dos Campeões e espero que possamos atuar como já mostramos que podemos fazer na competição.

O Manchester United conseguiu duas vitórias contra os dois principais adversários dentro do Grupo H, enquanto os turcos amargam a lanterna com duas derrotas e nenhum gol marcado no torneio.Caso vença, o Manchester United pode ficar a uma vitória de conseguir classificação antecipada para as oitavas de final.