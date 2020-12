Último Lance recebe Natália Lara, que narrou vitória do Remo sobre o Ypiranga pelo Dazn

O programa Último Lance desta segunda-feira (28), recebe, por vídeo, a locutora esportiva do Dazn, Natália Lara. O programa abordará a vitória, no último minuto, do Paysandu em cima do Londrina-PR, e da virada do Remo sob o Ypiranga-RS na terceira rodada do quadragular final da Série C.

Após fazer história, narradora agradece torcida do Remo: 'Que coisa linda essa torcida'

O programa começa às 18h, por meio do YouTube de OLiberal.com e do Sistema Liberal de Rádio.