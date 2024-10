Uefa anuncia investimento bilionário no futebol feminino da Europa

A Uefa anunciou um investimento recorde de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,2 bilhões) voltado ao desenvolvimento do futebol feminino na Europa. Com o projeto Unstoppable, a entidade busca ampliar as categorias de base e promover a profissionalização da modalidade, além de lançar uma nova liga continental e reformular a Champions League feminina.

O plano da Uefa para a próxima década é ambicioso: até 2030, a entidade espera ter seis competições profissionais e um total de 5 mil jogadoras atuando em equipes do continente. “Unstoppable é o nosso roteiro para lançar as bases de um futuro sustentável, liberando todo o potencial do futebol feminino. Nossa missão é simples: ajudar o futebol feminino a conquistar um lugar de destaque na Comunidade Desportiva Europeia”, afirmou Aleksander Čeferin, presidente da Uefa.

A diretora-geral de futebol feminino da entidade, Nadine Kessler, destacou o momento positivo do esporte na Europa, impulsionado por investimentos crescentes e melhores estruturas de competição. “O futebol feminino europeu nunca esteve tão bem. As seleções nacionais e os clubes estão se destacando graças a enormes investimentos e ao surgimento de milhares de oportunidades profissionais”, ressaltou Kessler.

Estrelas do futebol feminino, como Aitana Bonmatí, atual melhor jogadora do mundo, e Ada Hegerberg, primeira vencedora da Bola de Ouro feminina, manifestaram apoio ao projeto.

Este novo investimento representa um salto significativo nos recursos destinados ao futebol feminino. O valor atual é 900% maior do que os 100 milhões de euros alocados entre 2020 e 2024.

O futebol feminino europeu vem registrando recordes de público e audiência. A final da Eurocopa Feminina de 2022, entre Inglaterra e Alemanha, atraiu 87.192 torcedores em Wembley, um recorde para qualquer partida organizada pela Uefa, seja masculina ou feminina. Na Liga dos Campeões Feminina 2022-23, a média de público aumentou 30% em relação à temporada anterior, refletindo o crescente interesse e apoio ao futebol feminino no continente.