Twente x Fenerbahçe: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (31/08) pela Conference League

Twente x Fenerbahçe disputam hoje, quinta-feira (31/08), a volta do mata-mata da Conference League. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio De Grolsch Veste, em Enschede, Países Baixos. Confira o horário e as escalações:

Onde assistir Twente x Fenerbahçe?

A partida entre Twente x Fenerbahçe não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Twente x Fenerbahçe chegam para o jogo?

Até agora, Twente eliminou Hammarby com uma vitória de 1 a 0 e um empate de 1 a 1 e Riga após uma vitória de 2 a 0 e outra de 3 a 0. Já Fenerbahçe venceu Zimbru com uma vitória de 5 a 0 e outra de 4 a 0; e Maribor após uma vitória de 3 a 1 e outra de 3 a 0.

Fenerbahçe venceu a partida de ida contra Twente por 5 a 1.

Twente x Fenerbahçe: prováveis escalações

Twente: Unnerstall; Sampsted, Propper, Hilgers, M.Rots; Sadilek, Kjolo; D.Rots, Steijn, Vlap; Ugalde.

Fenerbahçe: Egribayat; Muldur, Djiku, Oosterwolde, Kadioglu; Fred, Yuksek, Szymanski; Kahveci, Batshuayi, Tadic.

FICHA TÉCNICA

Twente x Fenerbahçe

Conference League - Liga Conferência

Local: Estádio De Grolsch Veste, em Enschede, Países Baixos

Data/Horário: 31 de agosto de 2023, 14h