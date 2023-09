Rijeka x Lille: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (31/08) pela Conference League

Rijeka x Lille disputam hoje, quinta-feira (31/08), a volta do mata-mata da Conference League. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio HNK, em Rijeka, Croácia. Confira o horário e as escalações:

Onde assistir Rijeka x Lille?

A partida entre Rijeka x Lille não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Rijeka x Lille chegam para o jogo?

Na Liga Conferência, Rijeka já superou Dukagjini e B36, ambos com duas vitórias. Já LOSC Lille ainda não disputou nenhuma liga da UEFA nesta temporada.

A partida de ida entre Lille e Rijeka ocorreu na última quinta-feira (24/08) e terminou com a vitória do time francês por 2 a 1.

Rijeka x Lille: prováveis escalações

Rijeka: Labrovic; Smolcic, Galesic, Radeljic e Goda; Pasalic, Selahi, Hodza e Vukevic; Jankovic e Ivanovic. Técnico: Zeljko Sopic.

LOSC: Chevalier; Santos, Yoro, Diakite e Ismaily; Andre e Miramon; Zhegrova, Yazici e Haraldsson; David. Técnico: Paulo Fonseca.

FICHA TÉCNICA

Rijeka x LOSC Lille

Conference League - Liga Conferência

Local: Estádio HNK, em Rijeka, Croácia

Data/Horário: 31 de agosto de 2023, 13h