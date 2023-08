Bodo Glimt x Sepsi: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (31/08) pela Conference League

Bodo Glimt x Sepsi disputam hoje, quinta-feira (31/08), a volta do mata-mata da Conference League. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Aspmyra, em Bodø, Noruega. Confira o horário e as escalações:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Bodo Glimt x Sepsi?

A partida entre Bodo Glimt x Sepsi não terá transmissão oficial no Brasil.

VEJA MAIS

Como Bodo Glimt x Sepsi chegam para o jogo?

Nas pré-eliminatórias, Bodo Glimt superou Bohemians 1905 com uma vitória de 3 a 0 e outra de 4 a 2; e depois Pyunik após duas vitórias de 3 a 0. Já Sepsi venceu Aktobe após empate de 1 a 1 e vitória de 1 a 0; e o CSKA de Sofia com uma vitória de 2 a 0 e outra de 4 a 0.

A partida de ida entre Sepsi e Bodo Glimt foi realizada na última quinta-feira (24/08) e terminou em empate por 2 a 2.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Bodo Glimt x Sepsi: prováveis escalações

Bodo/Glimt: Haikin; Wembangomo, Moe, Bjortuft e Bjorkan; Gronbaek, Berg, Saltnes e Sorli; Moumbagna e Pellegrino.

Sepsi: Roland Niczuly, Denis Ciobotariu, Mihai Balasa, Andres Dumitrescu, Branislav Ninaj, Jonathan Rodríguez, Isnik Alimi, Ion Gheorghe, Marius Stefanescu, Nicolae Paun, Pavol Safranko.

FICHA TÉCNICA

Bodo Glimt x Sepsi

Conference League - Liga Conferência

Local: Estádio Aspmyra, em Bodø, Noruega

Data/Horário: 31 de agosto de 2023, 13h