Tuna vence Caeté por 1 a 0 e garante classificação no Parazão; saiba mais

Em jogo bastante disputado, Tuna Luso e Caeté se enfrentaram na tarde deste domingo, no estádio do Souza. Os donos da casa venceram por 1 a 0, gol de Kauê, e garantiram a permanência na sequência do Campeonato Paraense.

A Tuna começou explorando as jogadas principalmente pelas laterais, aproveitando da marcação mais aberta do time adversártio. Ainda no primeiro tempo, os visitantes chegaram com força, após um belo chute de fora do meia Junior Araújo, defendido com dificuldade pelo goleiro Vitor Lube. Em novo ataque, aos 20, Tharcio tentou a penetração pela direita e arriscou também de fora da área, mas a bola passou por cima.

O primeiro tempo terminou com o placar em 0 a 0. Na etapa final, os donos da casa tomaram mais iniciativas, com maior parte dos ataques pelo meio-campo. O lá e cá defensivo acabou beneficiando a Águia Guerreira, que, de tanto insistir, conseguiu abrir o placar com Kauê, completando cruzamento de Cassiano. O goleiro André ainda tentou salvar, mas a saída atrasada facilitou a vida do atacante da Tuna, que fez 1 a 0.

Com o placar favorável, os lusos passaram a administrar o resultado, até o apito final do árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva, que decretou a vitória e a classificação da Tuna Luso parta a próxima fase do Campeonato Paraense.