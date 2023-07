Tuna Luso mira classificação antecipada e liderança da Série D diante do Humaitá-AC

A 11ª rodada do Grupo A1 da Série D do Brasileiro será aberta neste sábado com o jogo entre Tuna Luso e Humaitá-AC. A partida será disputada no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém, a partir das 15h. O duelo marca um confronto direto pela classificação à segunda fase faltando quatro jogos para o início do mata-mata.

A Tuna Luso vive grande fase na temporada. O time paraense está invicto há nove jogos e, nesta arrancada, saltou do 6º para o 2º lugar do grupo. Com 19 pontos, os Cruzmaltinos têm 99,9% de chances de terminar a primeira fase entre os quatro primeiros colocados de acordo com o site especializado Chance de Gol. Isso porque, vencendo, chega aos 22 pontos e vai abrir 8 do 5º colocado, tendo 9 pontos ainda em disputa.

Além disso, caso vença o Humaitá-AC hoje, a Águia Guerreira pode saltar para a liderança - para isso, precisa que o Nacional-AM perca ou empate com o Trem-AP, lanterna da chave.

"Tivemos uma boa semana de trabalho e os jogadores estão muito concentrados para esta partida. Sabemos da importância e da dificuldade que vamos enfrentar contra o Humaitá. É uma equipe que também está brigando pela classificação, então precisamos estar muito atentos e precisamos do apoio do nosso torcedor", apontou o técnico tunante, Júlio César Nunes.

Humaitá muda comando

Do outro lado, o Humaitá-AC desembarca no Pará em busca da reabilitação na tabela. A equipe acreana ainda está na zona de classificação, com 14 pontos, mas não vence há duas partidas e corre o risco de perder a 4ª posição caso sofra um novo tropeço no Brasileiro.

O momento de tensão é tamanho que o presidente do clube, Igor Cotta, mexeu na comissão técnica. O interino, Maurício Carneiro, voltou a ser responsável pela preparação física do time e o preparador de goleiros, Dorielson Mendes, passou a ser o novo treinador interino.

Mendes já assumiu o Humaitá-AC com alguns desafios: definir os substitutos do meias-atacantes Pisika (suspenso), Felipinho (fratura no pé) e Aurélio Dias (lesão muscular). Em compensação, ele ganhou o retorno de Igor Dias, recuperado de um problema no tornozelo.

Ingressos

No intuito de ter casa cheia diante do Humaitá, a diretoria da Tuna baixou o preço dos ingressos para a partida deste sábado. A inteira custa R$ 15 e a meia R$ 7,50. A compra deve ser feita nas próprias bilheterias do Estádio do Souza, na Avenida Almirante Barroso.