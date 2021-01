Tuna Luso acerta contrato com atacante carioca

O atacante Luam Quintas, 26 anos, revelado pelo Madureira- RJ, será reforço da Tuna Luso no Parazão de 2021.

O clube tunante anunciou a contratação na sua página oficial. Luam Quintas estava atuando pelo Gonçalense, time da segunda divisão carioca.

Natural de Rio das Ostras (RJ), esta será a primeira experiência no futebol nortista. Luam, além do Gonçalense, defendeu o Madureira, Nova Iguaçu e Sinop- MT.

Com 1,93 de altura de cinco gols no campeonato carioca. Luam será companheiro de Paulo Rangel na linha ofensiva do time campeão paraense da 2ª Divisão.

A lusa já conta no elenco para o Parazão de 2021 com o zagueiro David Cruz, os laterais-Léo Rosa, Caeté e Marcus Vinícius, o volante Kaíque e o atacante Índio Potiguar (ex-Juventude Samas).

Já o meia-atacante Lukinha, destaque tunante na campanha do titulo da segundinha, chegou a conversar com a diretoria para renovar, porém, atendeu uma melhor proposta para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Velo Clube.