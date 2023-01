Tuna Luso acerta com atacante ex-Remo para disputa do Parazão 2023; veja mais

A Tuna Luso Brasileira anunciou mais um reforço para a disputa do Campeonato Paraense deste ano. A estreia da Águia Guerreira acontece no próximo dia 22, contra a equipe do Itupiranga.

O novo contratado atende pelo nome de Sílvio, um atacante de 28 anos, paraense, com ampla rodagem no futebol estadual. Surgiu para o futebol após a bela campanha do Remo, na Copa do Brasil sub-20 de 2013, onde o ápice foi a goleada sobre o Flamengo por 3 x 0, com mais de 25 mil torcedores no Mangueirão.

SAIBA MAIS



Silvio é o 27º reforço na atual temporada, que segue sob o comando do técnico Josué Teixeira. De acordo com o técnico, todas as posições estão bem servidas. O maior objetivo até aqui é definir o local escolhido para fechar a pré-temporada, a partir deste mês. Josué admite que aguarda o retorno de uma prefeitura municipal, mas caso não seja possível, a preparação rumo ao Parazão será feita em Belém.

Silvio já está integrado ao elenco da Tuna Luso. (Divulgação Tuna Luso)

"Nós estamos aguardando a resposta de uma cidade, conversamos com a prefeitura, mas caso não role, vamos preparar o nosso time dentro da nossa casa. Não vejo problema nisso", diz.