Tuchel sobre trabalhar com Neymar: 'Mais fácil treinar o Lukaku'

Thomas Tuchel, comandante do Chelsea, revelou as dificuldades no período em que trabalhou no Paris Saint-Germain. O alemão participou do Festival Sport Trento e confessou que não era fácil dirigir uma equipe com Neymar e Mbappé. A entrevista completa sairá na "Sporweek", da "Gazzetta dello Sport", neste sábado.

"Exerci mais a função de Ministro do Esporte, gestionando também familiares e amigos das estrelas. É mais fácil treinar o Lukaku do que Neymar e Mbappé", revelou o treinador dos Blues.

No Paris Saint-Germain, Tuchel chegou em 2018 e permaneceu no clube por duas temporadas e meia. Neste período, o comandante conquistou seis títulos na França, além de ter chegado em uma inédita final de Champions League em que foi derrotado pelo Bayern de Munique.

Em 2020, após diversas divergências entre o alemão e Leonardo, diretor esportivo do PSG, o trabalho foi interrompido. Em janeiro de 2021, o técnico assumiu o Chelsea e terminou a temporada com o título da Liga dos Campeões.