Trinta anos do Tetra: Veja as estatísticas do Brasil na Copa do Mundo de 1994

A Copa do Mundo de 1994, realizada nos Estados Unidos, é um capítulo marcante na história do futebol brasileiro, culminando na conquista do tetracampeonato após 24 anos de espera. A equipe, sob o comando do técnico Carlos Alberto Parreira, apresentou números impressionantes ao longo do torneio, refletindo sua qualidade e determinação.

Ao todo, a campanha do Brasil na Copa do Mundo de 1994 ficou assim resumida:

Total de Jogos: 7

Vitórias: 6

Empates: 1

Derrotas: 0

Gols Marcados: 11

Gols Sofridos: 3

Time base: Taffaral; Jorginho, Aldair, Márcio Santos, Jorginho (Branco); Dunga, Mauro Silva, Zinho, Mazinho; Bebeto e Romário.

Artilheiro: Romário, com 5 gols e eleito o melhor jogador do torneio.