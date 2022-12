Tribunal inocenta Neymar de acusações de fraudes na transferência para o Barcelona

Neymar está livre das acusações de fraudes que teriam ocorrido na transferência do Santos para o Barcelona, em 2013. Nesta terça-feira (13), o tribunal catalão absorveu o atacante e os outros réus do caso.

Segundo o tribunal, a decisão foi tomada após os promotores retirarem todas as denúncias no julgamento de alto nível.

A empresa de investimento DIS, que possuía 40% dos direitos de Neymar quando ele ainda estava no Santos, abriu a ação em 2015. Segundo o grupo, eles perderam uma parte do dinheiro na transferência do craque para o Barcelona porque o valor real teria sido “encoberto”.

A ação pedia que o jogador fosse punido com cinco anos de prisão e uma multa que chegaria a 149 milhões de euros, mais de R$ 800 milhões para todos os réus.

No entanto, em outubro, a promotoria do caso retirou as acusações contra o atacante porque as denúncias teriam sido feitas com base "em presunções, não em provas".

Hoje, Neymar é jogador do clube francês Paris Saint-Germain (PSG). Além dele, o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rossel – que também era acusado –, o pai e a mãe do atacante também foram inocentados.