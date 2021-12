Treinador tem infarto e morre após ver time empatar partida no último minuto no Egito

O técnico de futebol Adham Al-Selehdar teve um infarto e morreu após ver a equipe que comandava, o Al-Majd Al-Iskandari, do Egito, empatar uma partida os 48 minutos do segundo tempo. A partida era contra o Al-Zarqa e era válida pela segunda divisão do campeonato local.

Após passar mal, o treinador chegou a ser socorrido pela equipe médica que acompanhava a partida, mas não sobreviveu. Segundo a diretoria do Al-Majd Al-Iskandari, Adham foi levado ao hospital, mas já chegou sem vida.

Antes de ser treinador no atual clube, Al-Selehdar havia trabalhado na comissão técnica do Ismaily SC, clube da primeira divisão. Lá, ele chegou a ser treinador interino da equipe principal. Pelo Ismaily, Al-Selehdar fez parte das conquistas do Campeonato Egípcio em 1990 e da Copa do Egito, em 1997.