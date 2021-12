Travessia 2.0: Tuna conta com quatro jogadores que passaram pelo Remo; veja lista

A Tuna segue atenta ao mercado de transferências para montar o time que vai disputar a temporada de 2022. Até o momento, a Lusa já anunciou nove jogadores para o início do Parazão. No entanto, uma coisa chama a atenção: muitos desses atletas foram revelados pelo Remo.

Ao todo, quatro dos nove atletas da Tuna já tiveram passagens pelo Leão Azul. São cerca de 44% de todas as contratações. Veja quem são os jogadores cruzmaltinos que já vestiram a camisa azulina.

Breno

O jovem jogador de 20 anos teve a primeira experiência como profissional pela Tuna. Mas foi na base do Remo que o atacante teve a primeira experiência com o futebol. Em 2020, o atleta foi contratado pela Águia Guerreira e fez parte do elenco que conquistou o título da "Segundinha".

Edinaldo

Edinaldo quando jogava pelo Remo (Marcelo Seabra/ Arquivo de O Liberal)

Aos 33 anos, o lateral esquerdo Edinaldo está de volta à Águia Guerreia após cinco anos. No entanto, o jogador foi revelado para o futebol paraense pelo Remo em 2007. Pelo clube azulino, o jogador conquistou o bicampeonato paraense.

Léo Rosa

Léo Rosa disputou o último Parazão 2021 pela Tuna (Thiago Gomes/O Liberal)

Veterano de 36 anos, Léo Rosa é mais um revelado pelo Remo. Em 2006, o jogador fez parte do elenco vice-campeão estadual. O lateral voltou ao clube azulino em 2017, quando participou da disputa do Parazão e da Série C.

Jayme

Com a camisa azulina, Jayme conquistou o titulo da Copa Norte Sub-20 e do Parazão profissional em 2018. (Cláudio Pinheiro / Arquivo O Liberal)

Atacante de 28 anos, Jayme é outro caso de jogador revelado na base azulina. De 2010 a 2013, o jogador esteve no elenco que disputou o Campeonato Paraense e a Série D do Brasileirão. Em 2017, Jayme voltou ao Leão para disputar a Série C, mas saiu em 2018.