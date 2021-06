Trágico na defesa e estéril no ataque, Vasco volta a perder em casa pela Série B, desta vez para o Avaí

E o Vasco segue cambaleante na Série B do Campeonato Brasileiro e perdeu mais uma. Não tem sido novidade a equipe jogar mal, só que desta vez foi contra o Avaí, que era o lanterna e até então não tinha vencido na competição. O 2 a 0 teve gols de Getúlio e Renato, falhas defensivas do Cruz-Maltino e péssimo poder de criação. Foi a segunda derrota vascaína em dois jogos em São Januário na competição.

CercandoCom mudanças por questões físicas e técnicas, o Vasco começou cercando, mas sem conseguir gerar perigo efetivo. Dois chutes antes dos dez minutos explodiram na marcação. Ao contrário, foi o Avaí quem assustou primeiro: um chute foi para fora e outro foi defendido por Vanderlei.

Visitante aproveita falhasAté que o time visitante fez linha de passe pelo alto. Aos 27, a marcação errou, Vinícius Leite ajeitou para Getúlio e o placar foi aberto. Ricardo Graça até chegou a empatar, mas a bola havia batido no braço do zagueiro e a jogada foi anulada. Aos 42, Léo Matos chutou, a bola desviou e quase enganou o goleiro. Mas o próprio Léo falharia no domínio dois minutos depois. A bola rolou para a pequena área, Getúlio dividiu com o goleiro vascaíno e a bola sobrou para Renato empurrar para o gol, ampliando o placar.

Tentativas e sustosAntes do fim do primeiro tempo, Gabriel Pec e Michel tiveram chances, mas não conseguiram diminuir o prejuízo. O time cruz-maltino voltou do intervalo com alterações, Cano assustou com três minutos, só que foi o time visitante quem quase ampliou. Vinícius Leite chutou forte e Vanderlei defendeu aos 15 minutos.

Pouco mais de cada timeE se Valdívia não deixou saudade na curta passagem em São Januário, em três minutos como visitante deu um susto num chute que Vanderlei precisou defender e outro susto quando acertou a bola no travessão. O Vasco fez novas alterações, cercou mais o gol do Avaí, mas não conseguiu gerar real perigo. além de um chute de Daniel Amorim, espalmado pelo goleiro. Nova atuação ruim. Agora com derrota, e em casa.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

FICHA TÉCNICAVASCO 0 X 2 AVAÍ

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 16 de junho de 2021, às 19hÁrbitro: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)Assistentes: Marcus Vinicius Gomes (MG) e Fernanda Nãndrea Gomes Antunes (MG)

Cartões amarelos: Marquinhos Gabriel, Miranda, Morato e Galarza (VAS); Bruno Silva, Jean e Felipe Camargo (AVA)Cartões vermelhos: Ninguém

Gols: Getúlio, aos 27'/1ºT (0-1) e Renato, aos 44'/2ºT (0-2)

VASCO: Vanderlei, Léo Matos (Cayo Tenório, 36'/2ºT)), Miranda, Ricardo Graça e Zeca (Riquelme, 18'/2ºT); Michel e Juninho (Daniel Amorim, Intervalo); Gabriel Pec (Morato, 18'/2ºT), Marquinhos Gabriel e Léo Jabá (Galarza, Intervalo); Cano - Técnico: Marcelo Cabo.

AVAÍ: Gledson, Edilson, Alan Costa, Alemão e Diego Renan; Bruno Silva, Wesley (Jean, 13'/2ºT) e Lourenço (João Lucas, 28'/2ºT); Vinícius Leite (Valdívia, 19'/2ºT), Getúlio (Jonathan, 13'/2ºT) e Renato (Iury, 28'/2º) - Técnico: Claudinei Oliveira.