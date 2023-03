Torino x Bologna: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (06/03) pelo Campeonato Italiano

As equipes Torino x Bologna disputam nesta segunda-feira (06/03) a 25° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Torino x Bologna ao vivo?

A partida Torino x Bologna pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como Torino x Bologna chegam para o jogo?

Torino está em 11° lugar no Campeonato Italiano e soma 8 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 26 gols marcados e 29 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Bologna ocupa a 7° posição da competição com 10 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, além de 31 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe venceu 4 e perdeu 1 dos seus últimos jogos.

Prováveis escalações

Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Ilic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria.

Bologna: Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Soumaoro; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow.

FICHA TÉCNICA

Torino x Bologna

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Turim

Data/Horário: 06 de março de 2023, 16h45