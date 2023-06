Torcida do West Ham faz ‘chuva de copos’ na final da Conference League e fere jogador da Fiorentina

Os torcedores do West Ham protagonizaram uma cena vergonhosa na partida final da Conference League, contra a Fiorentina, e fizeram uma espécie de “chuva de copos”, arremessando objetos no campo. Um dos objetos atingiu a cabeça do lateral da Fiorentina, Cristiano Biraghi, que precisou de atendimento médico.

Veja o momento:

A agressão aconteceu no primeiro tempo da partida, aos 35 minutos, mas a torcida posicionada atrás do gol já arremessava os copos de plástico desde o início do jogo. Quando foi atingido, Biraghi aplaudiu ironicamente, até perceber que estava sangrando.

A partida foi interrompida por cerca de cinco minutos, e os jogadores do West Ham pediram calma à torcida. O jogo foi retomado após Biraghi receber atendimento médico. O lateral voltou para o campo com um curativo na cabeça.