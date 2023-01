Torcida do Flamengo provoca Pelé durante abertura do carioca: 'Pelé é maconheiro'

As redes sociais estão cheias de críticas à torcida do Flamengo, após demonstrarem um comportamento "mal educado" antes da partida contra o Audax, na última quinta-feira (12), antes da estreia pelo Campeonato Carioca. Durante o minuto de silêncio em homenagem a Pelé, que morreu no final do ano passado, aos 83 anos, parte dos rubro-negros no estádio cantaram uma música que provocava Pelé e Maradona.

SAIBA MAIS



“Zico, Zico, Zico, Zico…o Pelé é maconheiro, e o Maradona cheirador”, diz a letra da música, uma versão da canção “mil gols”, da torcida da Seleção Brasileira.

Enquanto alguns torcedores cantavam a música, o telão do estádio mostrava imagens de Pelé e Roberto Dinamite, que morreu no início deste ano.