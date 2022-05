Torcida do Flamengo protesta contra Paulo Sousa e diretoria antes de jogo pela Libertadores

A torcida do Flamengo protestou contra a diretoria e o técnico Paulo Sousa antes da partida entre a equipe Rubro-Negra e o Universidad Católica, do Chile, pela Copa Libertadores. Os flamenguistas levaram ao estádio faixas com xingamentos à comissão técnica do clube.

Ainda nas redondezas no Maraca, antes de a bola rolar, uma faixa com os dizeres "Fora, Braz", em ataque ao vice-presidente de futebol do Fla, foi vista. E , quando a delegação chegou ao estádio, algumas pessoas viraram para o ônibus e xingaram Paulo Sousa.

Já nas arquibancadas, cartazes pedindo a saída do técnico, além da queda de Braz e do presidente, Rodolfo Landim, também estavam presentes em alguns setores.

Atrás de uma das balizas, um grupo de flamenguistas estendeu uma faixa que dizia o seguinte: "Conmebol racista". A entidade ainda não anunciou qual será a punição após um torcedor da Católica que, no jogo da ida pelo Grupo H da Libertadores, imitou um macaco em direção aos rubro-negros, em Santiago, no Chile.

Aliás, atos de vandalismo também ocorreram contra a torcida do Fla, que chegou a cobrar punição através de uma nota oficial.

Vale lembrar que o Flamengo, do pressionado Paulo Sousa, volta ao Maracanã depois de 27 dias. E o jogo desta noite foi o primeiro de cinco consecutivos no estádio. Os outros serão contra Goiás (Brasileiro), Sporting Cristal (Libertadores), Fluminense (Brasileiro) e Fortaleza (Brasileiro).