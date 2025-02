Torcida do Flamengo fará mosaico no Mangueirão antes da final da Supercopa Rei

Torcedores do Flamengo vão fazer um mosaico durante a final da Supercopa Rei, contra o Botafogo, neste domingo (3), no Mangueirão. A informação foi confirmada por uma organizada Rubro-Negra.

Segundo os organizadores da festa, o mosaico vai ocorrer nas arquibancadas do Lado B do Mangueirão. Eles pedem para que os torcedores fiquem atentos às instruções contidas no verso das placas.

"Estamos aqui no Mangueirão, são 20h30 e estamos fazendo o mosaico. Tivemos que diminuir um pouco nosso lauyout, mas a festa será bacana. Peço que os torcedores não retirem as placas do lugar e leiam as instruções", avisaram.

Botafogo e Flamengo se enfrentam logo mais, às 16h, pela final da Supercopa Rei. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.