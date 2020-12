Torcedores do Flamengo sugerem Gatito ou Tadeu para suprir possível saída de Diego Alves

Após a informação de que as negociações de renovação entre Flamengo e Diego Alves esfriaram, torcedores do Flamengo começaram a sugerir substitutos para o goleiro. Nomes como Gatito Fernandez, do Botafogo, e Tadeu, do Goiás, apareceram entre as sugestões dos rubro-negros.

- Eu queria Gatito ou Tadeu - disse um internauta no Twitter.

- Gatito é bom goleiro e recebe menos da metade de Diego Alves - disse outro.

- Prefiro Tadeu do Goiás, pelo amor - opinou outra torcedora.

O contrato de Diego Alves, de 35 anos, vai até o final de dezembro. As partes vinham negociando uma renovação, mas houve divergência nos valores apalavrados. Hoje, o departamento de futebol do clube tem como foco a compra de Pedro junto à Fiorentina.

Veja algumas reações na web:

quem vcs trariam pra ocupar o lugar do diego alves dos times br? eu: gatito ou tadeu — lucasᶜʳᶠ (@luskex) December 3, 2020

Gatito é bom goleiro E recebe menos da metade de Diego Alves. — Filipe Amancio (@Lipetwister) December 3, 2020

MANO VAMO REZAR PRA VIM O GATITO — izaias 🔴⚫❤🖤ᶜʳᶠ (@xizaiaslow3) December 3, 2020

Prefiro Tadeu do Goiás. Pelamor — M (@mixelicosta) December 3, 2020

Deixa o Alves ir e trás Tadeu(valor dele é baixo ) — Sérgio Lucas (@Sergiolucassts) December 3, 2020