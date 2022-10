Torcedor xinga narradora da Globo, mas manda áudio arrependido após virada do Vasco

A narradora da TV Globo Renata Silveira compartilhou nas redes sociais uma situação inusitada que viveu nas redes sociais. Na terça-feira (4), após a partida entre Vasco e Operário-PR, pela Série B, ela foi xingada por um torcedor vascaíno.

O torcedor mandou uma mensagem reclamando que Renata daria azar ao Vasco. "Pelo amor de Deus, para de narrar jogo do Vasco, você está dando muito azar pro meu time", escreveu o vascaíno para Renata, que cutucou. "Como se eu entrasse em campo", rebateu.

"Todos os jogos que você narrou do meu time, ele perdeu", concluiu, sendo desmentido pela narradora, que afirmou já ter narrado vitórias do cruzmaltino. Na mensagem, o rapaz ainda supõe que Renata seja torcedora do Flamengo.

Jogando fora de casa, o Vasco perdia para Operário até os 44 minutos do segundo tempo. Até que, com dois gols de Alex Teixeira, aos 44 e aos 50 minutos do segundo tempo, o Vasco virou o jogo e saiu com a vitória de Ponta Grossa.

Após a virada, o torcedor fez questão de "se desculpar" com Renata. "Glória a Deus, Renata Silveira. Continua narrando jogo do Vasco! Eu apago tudo que eu escrevi. Parabéns! Finalmente! Glória a Deus! Faz esse áudio viralizar", disse o torcedor, aos gritos de euforia. O pedido foi atendido e a narradora publicou a situação no Tiktok.