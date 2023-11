Torcedor do Vila Nova faz loucura pelo clube e acaba sem esposa e sem acesso; veja

Vale tudo pelo clube do coração? Para alguns torcedores, a resposta é sim. Foi o caso de João Vitor Silva, torcedor do Vila Nova, que viajou para Natal (RN), para assistir à partida entre o time goianiense e o ABC-RN, e deixou para trás a esposa grávida e a filha de três anos às vésperas de uma cirurgia.

A expectativa do torcedor era do acesso do clube para a Série A, em caso de vitória do Vila Nova. No entanto, o resultado foi o pior possível para João Vitor: o clube do coração acabou perdendo por 3 a 2 para o ABC e ficou sem a vaga na Série A, e, além disso, a esposa, Fernanda, pediu o divórcio antes da viagem.

Em entrevista ao ge, o torcedor falou, antes da partida, que ao voltar para casa tentaria reverter a situação com a família.

“Deixei minha esposa grávida de três meses e minha filha de três anos que vai fazer cirurgia amanhã. Cirurgia de adenoide. Minha mulher queria eu estivesse lá em Goiânia, mas o amor pelo Vila falou mais alto. O “povo” está me criticando e perguntando se é minha família ou o Vila Nova em primeiro lugar. Mas não é questão disso. É um momento único, para a vida toda. Vou fazer uma moldura desse ingresso, o Vila vai subir para a Série A. Vim sem nenhum real no bolso, paguei só a passagem”, disse.

João Vitor levou também o pai para a partida, que teria ganhado um ingresso em um sorteio, e revelou que a além de ver o Vila Nova subir, seu outro sonho seria conhecer a praia em Natal.

“Eu trouxe meu pai. Meu pai ganhou ingresso. Um menino de Londres sorteou e deu para ele. Conhecer a praia é mais um sonho realizado. O Vila tem que subir, chegou nossa hora. É Série A, é meu presente de aniversário de 27 anos, que será em dezembro. Um dia a Fernanda vai me entender, é com o tempo. Um dia ela vai me entender”, declarou antes do jogo.

O Vila Nova entrou em campo como quarto colocado na tabela da Série B, e com a derrota, caiu quatro posições, terminando o campeonato na oitava colocação, com 61 pontos, deixando João Vitro e o restante dos torcedores sem motivos para comemorar.