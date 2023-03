Torcedor do Ceará morre após ser espancado às proximidades do estádio Castelão

Em Fortaleza (CE), um torcedor do Ceará foi morto a pauladas, no último sábado (18), antes da partida entre Ceará e Iguatu, pela semifinal do Campeonato Cearense. O crime ocorreu nas redondezas do estádio Castelão, na capital cearense, local do confronto.

A vítima foi identificada como Ítalo. Ele era torcedor do Ceará e caminhava pela rua Governador João Carlos, no bairro da Serrinha, quando uma confusão começou no local. Ítalo ainda tentou fugir, mas acabou cercado por um grupo de torcedores e a partir daí foi espancado violentamente.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará(SSPDS), a vítima tinha 29 anos e veio a óbito por conta das lesões de objetos contundentes (socos, chutes, joelhadas, barras de ferro e pedaços de pau, entre outros). Ele seria morador da região onde a briga foi registrada e não resistiu às tentativas de reanimação médica feitas pela equipe médica do SAMU.

Até o fim do sábado, ninguém havia sido preso. As autoridades do Estado investigam o crime e tentam chegar aos responsáveis. O caso está na 5ª DP do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Até o momento, não foi possível identificar quais torcidas estavam envolvidas na briga generalizada. O Ceará possui grande rivalidade entre as torcidas organizadas, sobretudo de Ceará e Fortaleza, que costumam protagonizar brigas e confusões em dias de jogos. Tanto o Ceará quanto o Iguatu não se manifestaram sobre o ocorrido.