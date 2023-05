Torcedor do Athletico-PR é flagrado fazendo gestos racistas durante jogo contra o Flamengo; vídeo

Durante a partida entre Flamengo e Athletico-PR, válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e realizada no último domingo (08/05), um torcedor do Furacão foi flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do time carioca. O vídeo mostra o torcedor imitando um macaco aos torcedores do Flamengo. O jogo terminou com vitória do time paranaense por 2 a 1, na Arena da Baixada, em Coritiba.

Esse não é o primeiro caso de racismo envolvendo torcedores do Athletico-PR. Em 2022, uma família rubro-negra foi expulsa de um restaurante por torcedores do clube com falas racistas. Em 2019, o lateral Renê, então jogador do Flamengo, foi alvo de ofensas racistas por torcedores presentes na Arena da Baixada, que o chamaram de macaco e favelado.

Polícia e clube investigam o caso

Por meio de nota oficial, o Athletico afirmou "que está finalizando a investigação interna e enviará às autoridades competentes todas as imagens e informações sobre o torcedor acusado e suspeito da prática de racismo", escreveu.

O Furacão também garantiu que o torcedor poderá sofrer punições administrativas do clube, como suspensão ou proibição permanente de frequentar os jogos na Arena da Baixada, caso seja condenado na Justiça.

A Polícia Civil já solicitou as imagens do estádio para investigar o caso.