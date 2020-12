Torcedor da Tuna agradece após sete anos de fora da elite do Parazão

A Tuna Luso Brasileira voltou à elite do estadual depois de sete anos disputando apenas a Segundinha do Parazão. O feito foi conquistado após a vitória sobre o Sport Real por 3 a 0, no placar agregado, pela semifinal da competição.

O professor universitário José Jailton Junior, de 35 anos, é torcedor da Tuna desde criança. Sua família é de origem portuguesa, seu tio, que é tunante, o levava aos jogos. Sempre que tem jogo da Lusa, os dois estão nos estádios. Mas neste ano, por conta da pandemia, os dois não puderam acompanhar o time de coração de perto.

Entre seus amigos, José é conhecido como JJJ. Ele contou à reportagem de O Liberal que já viajou por diversos lugares do Estado para acompanhar as partidas de seu time. “[Fui para] vários jogos no interior do Pará, já fui para Cametá, Castanhal, Paragominas, Mãe do Rio, Cuiarana somente para assistir os jogos da Tuna”, relata.

Momentos marcantes

Entre as tantas memórias que JJJ tem, ele ressalta as vitorias nos clássicos dos anos de 2007 e 2010. “Um momento marcante foi a vitória em cima do Ananindeua, em 2007, pelo primeiro turno do Parazão, com um gol quase no final do jogo. Em 2010, a Tuna estava na Segundinha e conseguiu o acesso milagroso com um gol nos acréscimos, em jogo que foi disputado em Mãe do Rio”, conta.

A segunda divisão do Parazão não é fácil, principalmente passar sete anos e perder duas vezes o acesso nos pênaltis: em 2017 para o Parauapebas e em 2018 para o Tapajós. Já em 2019, foi eliminada ainda na fase de grupos. E neste ano conquistou o título e o acesso.

Agradecimento

Após o jogo da classificação, JJJ que assistiu ao jogo no estacionamento do Mangueirão com alguns amigos, passou pela frente da Basílica Santuário de Nazaré, voltando para sua casa. Segundo o torcedor, ele resolveu parar e agradecer pelo acesso da Tuna e registrar o momento.

“Foram oito anos esperando a Tuna retornar à elite do Parazão. É um time tradicional, com grandes conquistas e não merece estar na Segundinha. Então a classificação esse ano foi uma sensação de alívio, pois é o lugar da Tuna. Nesses momentos de alegria não podemos deixar de agradecer, foi um momento de alívio e agradecimento”, finaliza.