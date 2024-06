Torcedor atira copo de vidro em jogadores que são atingidos no braço e nas costas

Uma partida de futebol na cidade de Mojuí dos Campos (PA), Região Oeste do Estado, terminou em muita confusão no último final de semana. O Guarani e o Fluminense jogavam por um campeonato amador, quando um torcedor atirou um copo de vidro, que atingiu dois atletas.

Os jogadores Jeová e Engleison foram tingidos. Engleison sofreu um ferimento no braço, já Jeová foi ferido com mais gravidade, nas costas. Após a situação, o árbitro parou a partida e uma confusão se formou no gramado. Os dois jogadores receberam atendimento médico e foram encaminhados ao Pronto Socorro de Santarém (PA).

A Polícia Milita foi acionada e o caso foi registrado na delegacia de Mojuí dos Campos (PA). O caso segue sendo investigado e a polícia busca o torcedor que atirou o copo de vidro nos atletas, que fugiu do local.