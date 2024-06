Togo x Sudão do Sul: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/06) pelas eliminatórias da Copa

Togo x Sudão do Sul disputam hoje, quarta-feira (05/06), a 3° rodada das eliminatórias africanas da Copa do Mundo. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan, Costa do Marfim. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Togo x Sudão do Sul?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Togo empatou por 1 a 1 com Sudão e por 0 a 0 com Senegal.

Já Sudão do Sul perdeu para Senegal por 4 a 0e empatou sem gols com Mauritânia.

VEJA MAIS

Togo x Sudão do Sul: prováveis escalações

Togo: Steven Mensah; A. Romao, Djené, Loïc Bessilé e Roland Amouzou; Narey, Karim Dermane e Aholou; Placca, Ihlas Bebou e Denkey. Técnico: Paulo Duarte.

Sudão do Sul: Majak Mawith; Wani, Manyang, Toha e Dhata; Akio, Gama e Nevello Yoseke; Elisama Wani, Yuel e Riak. Técnico: Nicolás Dupuis.

FICHA TÉCNICA

Togo x Sudão do Sul

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan, Costa do Marfim

Data/Horário: 05 de junho de 2024, 13h