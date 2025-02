Tocantinópolis x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pela Copa do Brasil

Atlético-MG x Tocantinópolis disputam hoje, terça-feira (18/02), a primeira rodada da Copa do Brasil. O jogo tem início às 18h (horário de Brasília), no Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis (TO). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Tocantinópolis x Atlético MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, em 2025, o Tocantinópolis venceu GAS por 2 a 1, perdeu para o Amazonas por 5 a 1, superou Tocantins por 3 a 0 e perdeu para Bela Vista por 1 a 0.

Já o Atlético Mineiro passou por um total de 5 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota para Orlando City nos pênaltis.

VEJA MAIS

Tocantinópolis x Atlético-MG: prováveis escalações

Tocantinópolis: Jefferson; Magnum, Pedrão, Gustavo e Rodriguinho; Bideli, Kamdem e Rian; Alan Maia, Chaparral (Madson) e Daivison. Técnico: Reginaldo França.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Rubens (Rony); Cuello e Hulk. Técnico: Cuca.

FICHA TÉCNICA

Tocantinópolis x Atlético Mineiro

Copa do Brasil

Local: Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis (TO)

Data/Horário: 18 de fevereiro de 2025, 18h