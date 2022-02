TJD-PA rejeita denúncia do Paragominas contra o Castanhal por escalação irregular de Lukinha

O Tribunal de Justiça Desportiva do Para (TJD-PA) rejeitou uma ação do Paragominas que pedia a punição do Castanhal pela possível escalação irregular do meia Lukinha, durante uma partida do Campeonato Paraense 2022. Segundo a Justiça, a presença do atleta do Japiim na partida estava de acordo com a legalidade e, por conta disso, a equipe do nordeste do Pará não deveria sofrer qualquer punição.

De acordo com o Paragominas, o meia Lukinha, do Castanhal, não poderia ter entrado em campo na partida entre os clubes, que ocorreu no dia 28 de janeiro, na rodada de abertura do Parazão 2022. Em 2021 o jogador, quando ainda atuava pela Tuna Luso, foi expulso na partida contra o Paysandu, no segundo jogo da final do Estadual.

Por conta disso, o Paragominas entendia que Lukinha deveria cumprir a suspensão automática de uma partida, no compromisso seguinte à expulsão. Como o jogo em que ocorreu a advertência foi a final do estadual 2021, o próximo compromisso do jogador ocorreu somente em 2022.

No entanto, segundo a Justiça, o critério da suspensão automática é considerado extinto quando um campeonato termina. Ou seja, se um atleta foi expulso no torneio de 2021, não poderia cumprir suspensão na competição de 2022. Essa determinação, de acordo com o TJD-PA, está descrita no Regulamento Geral de Competições da Federação Paraense de Futebol (FPF) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Castanhal e Paragominas voltam a campo pelo Parazão 2022 nesta quinta-feira (17). O Japiim enfrenta a Tuna Luso, no estádio do Souza, em Belém, às 9h30. Já o Jacaré encara o Caeté, às 15h30, no estádio Diogão, em Bragança.