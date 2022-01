Paragominas diz que denúncia contra Castanhal está 'em procedimento'

O Paragominas ainda não procurou o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA) para denunciar uma possível irregularidade do Castanhal, durante a partida entre as equipes no Campeonato Paraense de 2022. Segundo o clube, a situação ainda está "em procedimento" no departamento jurídico do Jacaré. A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira (31).

De acordo com o Paragominas, o meia Lukinha, do Castanhal, não poderia ter entrado em campo na partida entre os clubes, que ocorreu na última quinta-feira (28). Em 2021, o jogador, quando ainda atuava pela Tuna Luso, foi expulso na partida contra o Paysandu, no segundo jogo da final do Parazão.

Por conta disso, o Paragominas entende que Lukinha deveria cumprir a suspensão automática de uma partida, no compromisso seguinte à expulsão. Como o jogo em que ocorreu a advertência foi a final do estadual 2021, o próximo compromisso do jogador ocorreu somente em 2022.

O que diz o Castanhal?

Em contato com a equipe de O Liberal, o presidente do Castanhal, Helinho Júnior, informou que o clube está respaldado juridicamente sobre o caso e que a escalação de Lukinha na partida contra o Paragominas foi legal. Segundo ele, o jogador foi absolvido da suspensão automática no dia 7 de janeiro, em decisão do TJD.

Segundo o Tribunal, a suspensão do jogador foi convertida em uma doação de sangue mais a compra de artigos esportivos, no valor de R$ 500,00, que seriam doados ao TJD-PA. O presidente do Castanhal afirmou que essas determinações já foram cumpridas pelo jogador.