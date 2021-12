Título ou 'cheirinho'? Flamengo pode iniciar 2022 em mais uma final; entenda

Independente do resultado do jogo contra o Santos, nesta segunda-feira, o Flamengo já garantiu o vice da Série A, já que o rubro-negro não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras na tabela. Se o título do Brasileiro não pôde ser alcançado nesta temporada, a segunda colocação mantém o clube com a possibilidade de buscar o tricampeonato da Supercopa do Brasil.

Isso acontece porque o Atlético-MG, com o título do Brasileirão já assegurado, também está na decisão da Copa do Brasil. Os jogos de ida e volta contra o Athletico-PR serão nos dias 12 e 15 de dezembro e, caso o Galo termine 2021 com os dois troféus, o Flamengo, vice-campeão brasileiro, será o adversário na Supercopa do Brasil, taça que abrirá a terceira temporada consecutiva no país.

Em 2020, o Flamengo de Jorge Jesus venceu o Athletico por 3 a 0. Neste ano, o time da Gávea, sob o comando de Rogério Ceni, superou o Palmeiras nos pênaltis após empate em 2 a 2. As duas decisões foram no Mané Garrincha.

No aspecto financeiro, a garantia do segundo lugar da tabela do Brasileirão significa, ao menos, R$ 31,3 milhões nos cofres, que é o valor do prêmio distribuído ao vice. Já o campeão brasileiro levará R$ 33 milhões para casa.

Esta é a quarta temporada consecutiva que o Flamengo termina entre os dois melhores colocados do Campeonato Brasileiro. Em 2018, o Palmeiras foi campeão e o Flamengo foi vice, terminando a campanha sob comando de Dorival Júnior. No ano seguinte, com Jorge Jesus, o time fez história e terminou em primeiro lugar - assim como em 2020, já com Rogério Ceni na área técnica.

Este ano, o Fla encerra a temporada sem um técnico desde a demissão de Renato Gaúcho, que caiu após a derrota na final da Libertadores. O auxiliar Maurício Souza está interinamente no comando para as últimas rodadas do Brasileiro. Os portugueses Jorge Jesus e Carlos Carvalhal são, no momento, os nomes mais cobiçados para assumir o rubro-negro em 2022.