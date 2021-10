Tite confirma escalação do Brasil que encara Venezuela; veja quem joga

A Seleção Brasileira apresentará variações no confronto com a Venezuela, quinta-feira (7), pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Em treino realizado no Estádio El Campín, na Colômbia, o técnico Tite ratificou que Alisson ocupará a meta canarinha, enquanto o medalhista olímpico Guilherme Arana terá sua primeira oportunidade como titular. Além disto, Gabigol e Gabriel Jesus voltarão a formar a linha de frente.

Sem Neymar, que cumpre suspensão automática, o comandante depositará as fichas em um meio com Gerson, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. Fabinho suprirá a ausência de Casemiro, que não atuará pela Seleção neste mês pelas Eliminatórias devido a um problema dentário.

A escalação será: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Gerson, Éverton Ribeiro e Lucas Paquetá; Gabigol e Gabriel Jesus.

O único jogador que não esteve presente na atividade foi Douglas Luiz. Convocado para o lugar de Casemiro, o volante se juntará ao restante do grupo em Barranquilla, local onde o Brasil enfrentará a Colômbia, no dia 10.

Com 24 pontos em oito partidas, a Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (7), às 20h30 (em Brasília), em Caracas.