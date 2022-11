Tirado 'da rua', jogador explica foto pedindo bênção: 'Ele me acolheu. É como se fosse um tio'

A Segundinha do Parazão está na reta final. Cametá x São Francisco decidem o título da competição após terem conquistado o acesso à elite do futebol paraense. No primeiro jogo da final, disputado no último fim de semana, no Estádio Francisco Vasques, uma cena chamou atenção e foi registrada pelo fotógrafo Silvio Garrido, no alambrado do Souza. Um jogador do São Francisco "pediu a bênção" de um tio. A equipe de O Liberal conversou com o atleta Gabriel Furtado, de 20 anos, natural de Ponta de Pedras (PA), que explicou o gesto e a importância do “tio” na sua vida.

Gabriel Furtado, do Leão Santareno, falou um pouco sobre a sua história no futebol, como foi parar nas categorias de base do Remo e a importância de algumas pessoas na sua trajetória. O jogador iniciou no futsal, na Escolinha do professor Célio Lopes, mas, por não ter à época condições de jogar, de adquirir bons acessórios e equipamentos, recebeu o apoio de amigos.

“Sou grato ao seu Lourival e seu João Andrade. Eles me ajudaram quando criança. Minha mãe trabalhava na casa deles, sempre tive muito carinho e me ajudaram no desenvolvimento do futebol. Me presenteavam com tênis, bola e me incentivavam, assim como os meus pais, mas, infelizmente eles faleceram quando eu ainda era adolescente e até hoje lembro deles”, disse.

Gabriel jogou na base do Remo por menos de seis meses. A chance apareceu em um amistoso entre Remo x Seleção de Pirabas, em 2017. Ele entrou durante a partida e se destacou, foi quando pessoas ligadas à base do Remo o chamaram e fizeram uma proposta para teste no clube. O jogador veio para Belém, fez os testes e passou, porém, não tinha onde morar. Foi então que apareceu o tio Varlei, amigo do pai de Gabriel, que o indicou para passar uns dias na casa. Mas a estadia durou meses.

“O tio Varlei é amigo do meu pai, como não tinha onde ficar para treinar no Remo ele me acolheu, me deu alimentação e onde dormir. Isso eu jamais vou esquecer. Meu sonho era ser jogador de futebol, estava caminhando para isso, e nos momentos mais complicados ele me ajudou. Por isso o carinho e admiração por ele, que sempre que pode, vai me assistir jogar”, disse.

O meia do São Francisco falou sobre a repercussão do gesto feito antes da partida e de como recebeu tudo isso. O jogador relembrou dos pais, que ainda moram em Ponta de Pedras (PA) e como o gesto se perdeu com o passar dos anos.

“Em casa, com os meus pais, sempre tive o costume de tomar benção deles. É um gesto carinhoso e de respeito que tenho com quem me faz bem. Isso é de família, sempre tive respeito com os mais velhos e sempre que vejo o tio Varlei vou até ele conversar e tomar benção”, falou.

Gabriel quando defendeu o Castanhal ao lado da esposa e o filho ()

Com cinco irmãos e filhos de dona Josiane e seu Jonildo, Gabriel relembrou as dificuldades na infância e adolescência e planeja o futuro ao lado da esposa e do filho Gael.

“Meus pais são pessoas simples, que tento ajudar. Enfrentamos muitas dificuldades, mas meu sonho era ser jogador de futebol e vou tentar retribuir tudo isso a cada um que me ajudou. Quero construir minha casa com minha esposa e meu filho, tentar trazer eles para Belém. Um passo de cada vez. Estou feliz no São Francisco, conseguimos o acesso, que muitos achavam impossível e vamos provando que podemos chegar onde sonhamos. Não sei se permanecerei no São Francisco, mas o que vivi aqui foi maravilhoso”, comentou.

Gabriel Furtado atuou na base azulina, não permaneceu no clube da capital e recebeu o convite para testes no Paragominas, passou e subiu para o time profissional ao Série D e o Parazão pelo Castanhal, além de ter atuado pelo Boston City-MG, pela Segunda Divisão estadual.

O atleta busca o título da Segundinha pelo Leão de Santarém. No primeiro jogo, o São Francisco perdeu por 1 a 0 para o Cametá. O jogo de volta será neste sábado (19), às 15h, no Estádio parque do Bacurau, em Cametá. O time da casa joga pelo empate, já o São Francisco precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título. Caso São Francisco vença por um gol de diferença o título será decidido nas cobranças de pênaltis.