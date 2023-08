Times de Neymar tem 100% de aproveitamento jogando no Mangueirão; veja números

Neymar terá uma difícil missão na partida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa de 2026, que será disputada no Mangueirão. Em terras paraenses, o atacante nunca saiu de campo derrotado. O aproveitamento do jogador atuando em Belém é perfeito: 100%.

O recorte é pequeno - apenas duas partidas - mas Neymar só sabe o que é vencer quando joga no Mangueirão. As duas partidas no estádio terminaram com vitórias do time do atacante (Santos 4 x 0 Remo e Brasil 2 x 0 Argentina). Além disso, a equipe de Neymar nunca sofreu gols em Belém.