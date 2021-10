Time inspirado no Paysandu 'tira onda' com o Papão na web: 'temos jogadores mil vezes melhores'

A crise no Paysandu após a goleada sofrida para o Ituano-SP, dentro da Curuzu, no último final de semana e as saídas de jogadores, após a invasão de integrantes de uma uniformizada, fez o perfil do Paysandu de São José dos Campos (SP) tirar onda com o Papão original.



Em seu perfil no Facebook, o Paysandu SJ dos Campos afirmou que no time amador existem jogadores melhores que o Rildo e que se quiser algum, basta entrar em contato.

Clube de São José dos Campos inspirado no Paysandu. (Divulgação/ @Paysandu.SJC)

"Alô meu xará Paysandu Sport Club. Temos jogadores mil vezes melhores que o Rildo, só entrar em contato conosco. Só precisam de uma oportunidade", publicou.



O atacante Rildo deixou o Paysandu na tarde desta terça-feira (26), após pedir desligamento do clube.



O Paysandu São José dos Campos foi criado em 2005, por 12 jogadores de pelada e a inspiração foi o clube paraense, tanto que o escudo é praticamente o mesmo. O Paysandu paulista possui campo próprio e também uma torcida, que é chamada de "Império Azul".