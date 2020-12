Thuler e Nathan são suspensos, e Flamengo é multado em R$ 64 mil por indisciplinas na Libertadores

O Flamengo ficou ciente de punições a Thuler e Nathan por conta das respectivas expulsões dos zagueiros no jogo de ida das oitavas da Libertadores, contra o Racing, na Argentina. No último fim de semana, ambos foram suspensos por dois jogos, incluindo o jogo de suspensão automática já imposto - quando o Rubro-Negro caiu para a equipe argentina nos pênaltis, no Maracanã.

Além disso, o Flamengo recebeu uma multa de 1.050 dólares por cada ato de indisciplina dos defensores - Thuler foi expulso após duro carrinho e Nathan, por exaltar-se no banco de reservas. E o técnico Rogério Ceni também foi punido, uma vez que retardou o início da partida na etapa final, o que resultará em multa de 10.500 dólares.

Ao todo, as recentes punições por conta das punições via Comissão Disciplinar da Conmebol chegam a 12.600 dólares (cerca de R$ 64.260,00), "a serem descontados automaticamente em receitas de direitos Televisivos ou de Patrocínio", de acordo com a entidade.

Cabe lembrar que Rodrigo Caio, expulso no jogo da volta contra o Racing, ainda será julgado. E o Flamengo não disputa mais torneios da Conmebol nesta temporada, portanto, as suspensões ficam para a próxima jornada.