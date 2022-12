Thiago Silva imagina jogo complicado contra a Coreia do Sul e diz: 'passaram por um grupo difícil'

O capitão da seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar participou da coletiva de imprensa, que antecede a partida contra a Coreia do Sul, que ocorre nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final do Mundial. Thiago Silva comentou sobre a derrota para Camarões, na fase de grupos e a folga que os jogadores tiveram. O zagueiro falou das dificuldades que é jogar a Copa do Mundo e relembrou outras derrotas da Seleção em mundiais e minimizou o revés.

“Eu acredito que a gente fez um bom jogo, suficiente para ter vencido. Volume de jogo, oportunidades, mas estamos sujeitos a esse tipo de situação. Assumimos. É seguir em frente, até porque na Copa de 2010 eu perdi um jogo e fui para casa, em 2014 e 2018 também. Dessa vez perdi um e estou nas oitavas. Temos que tirar lições para se reerguer e continuar. Dificilmente temos outras oportunidades, então lutaremos de todas as maneiras para evitar um insucesso”, falou.

VEJA MAIS

Thiago Silva ficou de fora do último jogo, foi poupado pela comissão técnica, mas falou dos riscos que a Seleção Brasileira corre. O jogador afirmou que será uma partida complicada para o Brasil diante da Coreia do Sul e que não espera um placar elástico, como foi o último encontro das equipes em um amistoso, em que o Brasil venceu por 5 a 1, no mês de junho.

“O planejamento foi feito e o risco existe a partir do momento que saímos de casa. Hoje, estamos fisicamente bem para enfrentar esse jogo duro com a Coreia. Não dá para achar que vai ser fácil e com resultado elástico como foi no amistoso. É Copa do Mundo, eles passaram por um grupo super difícil, e o que podemos fazer é respeitar o adversário e fazer um grande jogo”, disse.