Thiago Maia, do Flamengo, é operado e previsão é de retorno em oito meses

Submetido a um procedimento cirúrgico no joelho esquerdo, nesta quinta-feira, o volante Thiago Maia tem previsão de retorno aos jogos de oito meses, como informado inicialmente pela "ESPN". O jogador - emprestado pelo Lille até junho de 2021 - receberá alta no sábado, passará uma semana em casa e, após avaliação do departamento médico do Rubro-Negro, iniciará a fisioterapia.

O Dr. Márcio Tannure acompanhou o procedimento - realizado com sucesso.

- O atleta Thiago Maia realizou cirurgia hoje no Hospital Samaritano Barra para reconstrução dos ligamentos do joelho esquerdo. A cirurgia foi realizada pelo Dr. Max Ramos, acompanhada por mim, e tudo ocorreu dentro do esperado - afirmou o Dr. Tannure, em boletim divulgado pelo clube, antes de completar:

- Como a gente já tinha conversado anteriormente, é uma lesão grave, considerada complexa, onde a gente fez a reconstrução do ligamento cruzado anterior e também foi realizado a reconstrução do que nós chamamos do canto posterolateral. Ele terá alta hospitalar, a princípio, no sábado, se tudo correr bem, e, inicialmente, na primeira semana, permanecerá em casa, sendo cuidado pelo departamento médico do clube. E, após essa primeira semana de avaliação, se tudo correr bem, iniciar a fisioterapia - finalizou o chefe do DM.

Thiago Maia lesionou o joelho esquerdo diante do Atlético-GO, em 11 de novembro. Inicialmente, a cirurgia seria realizada no último dia 21, mas o Lille, clube detentor dos direitos, entrou em contato com o Flamengo e pediu uma avaliação de um médico ligado ao clube francês, o que adiou o procedimento.

A compra definitiva de Thiago Maia está nos planos da diretoria do Flamengo. A previsão de oito meses, conservadora, faz com que o retorno do atleta aos jogos antes do término de seu empréstimo, no meio de 2021, seja improvável. Contudo, de acordo com a evolução do jogador e das avaliações do DM do Fla, o período de inatividade pode ser diminuído. O volante tem 23 anos de idade.