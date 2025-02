The Strongest x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (18/02) pela Libertadores

The Strongest x Bahia disputam hoje, terça-feira (18/02), a segunda rodada da fase preliminar da Copa Libertadores da América 2025. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir The Strongest x Bahia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

The Strongest ainda não jogou em 2025. Suas últimas partidas lhe renderam 4 vitórias e uma derrota para Blooming.

Já Bahia soma 6 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota, para o Atlético BA, em 2025.

The Strongest x Bahia: prováveis escalações

The Strongest: Rodrigo Banegas; Fran Supayabe, Adrián Jusino, Líder Yanarico eTobías Moriceau; Joel Amoroso, Luciano Ursino, Luiz Castro e Jaime Arrascaita; Sebastián Guerrero e Enrique Triverio. Técnico: Antônio Zago.

Bahia: Danilo Fernandes [Marcos Felipe]; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba [Gabriel Xavier]; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga [Erick ou Acevedo] e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

The Strongest x Bahia

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia

Data/Horário: 18 de fevereiro de 2025, 21h30