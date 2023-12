The Best 2023: Fifa divulga finalistas a prêmio de melhor do mundo; confira detalhes

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (14), os finalistas do prêmio de melhor jogador e melhor jogadora do mundo no prêmio The Best 2023. Messi, atual dono do título, agora compete com o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, e com Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Na categoria feminina, duas jogadoras da Espanha, atuais campeãs do mundo, competem pelo título, são elas a meia Aitana Bonmatí, do Barcelona, e a atacante Jenni Hermoso, do Pachuca. A colombiana Linda Caicedo também tenta o título.

A premiação está marcada para ser realizada no dia 15 de janeiro de 2024, em Londres. Para os homens o período de avaliação foi um pouco mais curto, começando em 19 de dezembro de 2022, dia seguinte à Copa do Mundo no Catar, e indo até o dia 20 de agosto de 2023.

Para as mulheres, o período de avaliação foi o habitual, com um ano de duração, começando em agosto de 2022, e indo 20 de agosto de 2023, data da final da Copa do Mundo Feminina, vencida pela Espanha.

Aitana Bonmatí, Linda Caicedo e Jenni Hermoso (Divulgação / Fifa)

Os indicados ao The Best foram anunciados pela primeira vez em setembro. Na categoria masculina, 12 nomes estavam disputando o prêmio, incluindo o brasileiro Ederson, enquanto na feminina 16 jogadoras constavam na lista preliminar, sem nenhuma brasileira.