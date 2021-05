Técnico sobre o jogo que pode dar o título paraense à Tuna após 33 anos: 'Vamos dar a vida'

A vitória da Tuna Luso sobre o Paysandu por 4 a 2, neste domingo (16), coloca a Águia Guerreira mais próxima do título estadual, que não vem desde 1988. 33 anos depois, restam ainda 90 minutos para que a escrita seja quebrada. Um dos pilares deste possível feito, o técnico Robson Melo comentou sobre a partida do próximo fim de semana, que pode ser um marco histórico para o clube:

"A certeza que eu dou para o torcedor cruzmaltino é uma só: vamos dar a vida no domingo. [...] Quero agradecer às pessoas que acreditaram no meu trabalho lá atrás, quando cheguei em agosto de 2020. Muita gente acreditou. Quero agradecer e dizer que meu grupo de trabalho é fantástico", disse Robson.

Quem também aproveitou para falar sobre o momento mágico que a Tuna vive foi meia Lukinha. Autor do terceiro gol da Águia contra o Papão, o jogador opina que o ideal é que a equipe chegue sem salto alto, pois isto pode ser decisivo.

"Todo esforço está sendo compensado. Toda a união prevalece a gente. Quero agradecer a Deus pelo momento que a gente vem passando, pela união e companheirismo. O primeiro passo foi dado, mas não tem nada ganho. Temos um jogos difícil no próximo domingo, com os pezinhos no chão, com a cabeça erguida", finalizou.

O jogo de volta Paysandu x Tuna ocorre no domingo (23), às 17h, no Estádio da Curuzu.