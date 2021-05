Técnico paraense perde clássico e é demitido do comando do Moto Clube

O técnico paraense Júnior Amorim está livre no mercado de trabalho. O compromisso com o Moto Clube- MA foi encerrado logo após a perda do título maranhense para o rival Sampaio Correa. Ele recebeu o comunicado do supervisor de futebol André Gomes ainda no gramado do Castelão onde aconteceu a decisão do campeonato com o Sampaio marcando 3 a 1.

As declarações de Júnior Amorim à imprensa logo após o jogo pesaram bastante. Ele disparou:

“Eu não quero me isentar. Eu sou o treinador e sou o responsável, mas todos sabem da situação, mas não conseguem expor esta realidade pra que quando forem nos cobrar, todos saberem o que se passa realmente (nos bastidores e na preparação diária”.

André Gomes falou em nome da diretoria. “Quando é pra acertar com o clube é uma coisa. Nós explicamos a situação do clube. Aí quando chega, só fala quando perde. Pra gente é desculpa e não aceitamos. Quando ele chegou ao time, o Moto era líder e a zaga pouco vazada. Ele mudou por questões próprias”, disse.

Ferro

Carlos Ferro será o novo treinador do time em 2021. Terá a missão de montar o time a equipe para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Ele já esteve no Moto Club em outras ocasiões trabalhando na comissão técnica das categorias de base. Ferro treinou o São José em duas temporadas e em 2020 esteve à frente do Juventude-MA na Série D do Brasileiro.