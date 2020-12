Técnico do Náutico desmente interesse em atacante do Paysandu

Um boato surgiu de que o Náutico estaria interessado no atacante e artilheiro do Paysandu, Nicolas. No entanto, o técnico Hélio dos Anjos, que hoje é comandante do Timbu, desmentiu a informação.

Segundo o técnico, não há qualquer possibilidade de isso acontecer, ainda mais neste momento em que o time pernambucano está lutando contra o rebaixamento. O Náutico está dentro do Z-4 da Série B. É o 18º colocado, com 32 pontos.

“Não tem a mínima condição de surgir uma notícia dessa. Não porque isso. Não tem questão de inscrição. O Náutico ainda não está projetando 2021. Tudo está dependendo da saída da zona de rebaixamento. Não tem porque ter uma notícia dessas. Não há qualquer assunto sobre isso aqui dentro do Náutico e do nosso planejamento de trabalho”, afirmou o treinador em entrevista para o jornalista Agripino Furtado, da rádio Liberal.

Nicolas é o destaque do Paysandu, com 26 gols em 76 partidas oficiais com a camisa bicolor, ultrapassando o ex-bicolor Bergson e é agora o principal artilheiro alviceleste desde que Yago Pikachu saiu do Papão. Ele chegou ao Paysandu em dezembro de 2018 e tem contrato até com o clube até o fim da temporada 2022.